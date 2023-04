Foggia, ruba incasso della pizzeria e scappa: dipendenti lo inseguono e picchiano

Tra le tante notizie che arrivano ogni giorno, ce ne sono alcune sorprendenti. A Foggia un uomo ruba l’incasso di una pizzeria per poi fuggire. I dipendenti lo inseguono e lo picchiano.

Finito in ospedale, il rapinatore è stato poi preso.

Ruba incasso della pizzeria, succede a Foggia

È accaduto ieri sera (Mercoledì 19 Aprile) a Foggia, in viale Fortore, dove dei dipendenti di una pizzeria si sono fatti giustizia da soli. L’attività ha subito infatti una rapina, per mano di un uomo che è entrato di sorpresa e ha puntato la pistola di fronte ai presenti. L’arma – a salve – ha permesso al rapinatore di prendersi l’incasso e scappare.

La sua fuga però non ha avuto l’esito previsto, perché i dipendenti del locale hanno inseguito il delinquente, fino a raggiungerlo. Una volta preso, gli hanno tolto l’arma e lo hanno picchiato. La reazione di quelle che inizialmente erano le vittime, ha portato l’uomo ad aver bisogno di essere portato in ospedale.

Il colpevole è un uomo di 43 anni che, finito in ospedale, è stato poi preso dai poliziotti, i quali lo hanno prima soccorso (permettendogli le cure) chiamando il 118 e poi lo hanno messo in stato di fermo. La pistola, utilizzata per la “tentata rapina”, è attualmente sotto sequestro. Le forze dell’ordine sono in procinto di ricostruire la scena e capire la dinamica dell’accaduto, interrogando anche i presenti all’interno della pizzeria.

Il 43enne non presenta condizioni gravi, ma appena qualche ferita. Si trova ancora nel policlinico Riuniti della città di Foggia. Ai poliziotti occorrerà ricostruire fedelmente l’accaduto per valutarne la gravità e capire quale (o quali) capo d’accusa attribuirgli.

Una vicenda alquanto bizzarria, più per la reazione delle “vittime”, che hanno inseguito l’uomo che le aveva derubate, per vendicarsi e riprendersi il “bottino”.

