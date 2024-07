Rossella Fiamingo sugli spalti a Parigi 2024 per tifare il fidanzato Gregorio Paltrinieri. E’ lei stessa atleta di primo livello, anche se la sua avventura alle Olimpiadi si è già conclusa con l’eliminazione nelle gare di scherma. E’ soprannominata la “Venere della scherma” e fa coppia fissa con il nuotatore azzurro dai Giochi di Tokyo 2020.

Rossella Fiamingo, la “Venere della scherma”

Nata nel 1991 a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, si è sin da giovanissima messa in luce, vincendo già nel 2007 il campionato italiano cadetti. Solo il prima di una lunga serie di successi a livello giovanile. L’esordio olimpico già nel 2012 a Londra. Quindi, quattro anni dopo, l’argento nella spada a Rio 2016. Altra medaglia a Tokyo, con il bronzo a squadre.

L’incontro tra Rossella e Gregorio dopo una delusione d’amore

Proprio nella capitale giapponese l’inizio della frequentazione tra Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, tra una gara e l’altra. Gli esperti di gossip ricordano che la bella siciliana si era appena lasciata alle spalle la relazione con un altro nuotatore, Luca Dotto. Storia finita malamente per un tradimento da parte di lui.

Con Paltrinieri le cose sembrano andare diversamente. Lui, innamoratissimo, in una intervista al Corriere ha descitto come “speciale” la loro relazione, fatta di complicità e conversazioni come non gli era mai capitato. Rossella Fiamingo è laureata in Dietistica e diplomata in pianoforte.