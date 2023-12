Luna Miriam Iansante, chi è l’attrice di Un Professore: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Luna Miriam Iansante, giovane attrice di Un Professore. Promettente volto televisivo, ha già molta esperienza nel mondo del doppiaggio. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Luna Miriam Iansante di Un Professore, vita privata e carriera

Nata a Roma il 24 aprile 2003, Luna Miriam Iansante ha 20 anni ed è una giovane attrice, nota soprattutto per la serie tv Rai Un Professore. Nello show interpreta Luna, studentessa “amica di tutti” della 3ªB. Si tratta di uno dei suoi primi ruoli in uno show televisivo, ma non della sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. Luna Iansante ha infatti un curriculum pieno di parti come doppiatrice. Nel corso della sua carriera ha prestato la voce a molti personaggi in film live action e d’animazione come Avatar – La Via dell’Acqua, Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla vs Kong, Inside Out, Ralph Spaccainternet e Hilda e il Re Montagna.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Luna Iansante sono ancora molto limitate. Non è noto ad oggi se l’attrice sia fidanzata o meno. Il suo profilo Instagram è già molto seguito, con un folto gruppo di follower che ha appena superato i 10mila utenti.