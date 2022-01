Chi è Silvia Salemi: malattia, marito, canzoni, instagram

Chi è Silvia Salemi, cantautrice italiana classe 1978. L’artista diventò famosa da giovanissima nel 1997, portando al Festival di Sanremo il brano A casa di Luca. Tutto sulla vita privata e la carriera della cantante, dalla verità sulla malattia al marito, alle canzoni più famose.

Chi è Silvia Salemi, la carriera: tutte le canzoni più famose

Silvia Salemi è originaria di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, dove è nata il 2 Aprile 1978. Grande promessa della musica negli anni ’90, comincia a farsi conoscere a 17 anni, vincendo il Festival di Castrocaro 1995, con il brano Con questo sentimento. Nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani, con la sua versione di Nessuno mi può giudicare, celebre canzone di Caterina Caselli.

Ottiene il quinto posto nella manifestazione, che le permette di partecipare al Festival di Sanremo 1996 tra le nuove proposte, con Quando il cuore.

Silvia Salemi diventa famosa nel 1997, quando sale di nuovo sul palco dell’Ariston con il brano A casa di Luca, composto da Giampiero Artegiani.

La canzone è un grande successo tra pubblico e critica e le vale anche il Premio Volare per il Miglior Testo. A casa di Luca si classifica al quarto posto nella kermesse musicale e diventa un vero e proprio trionfo radiofonico. Sarà la canzone più celebre della cantautrice siciliana.

Negli anni successivi, Silvia Salemi continua a lavorare nel mondo della musica, pur non riuscendo più a replicare il suo successo nel 1997. Incide cinque album in studio dai primi anni 2000 al 2017 e appare spesso in televisione come ospite, opinionista o anche giudice per Tra sogno e realtà, talent show di La5, e per il Festival di Castrocaro. Nel 2019 torna alla ribalta partecipando da concorrente al talent di Rai 1 per le “meteore” della musica Ora o mai più, dove si classifica al terzo posto.

Nel 2021 partecipa al reality condotto da Ilary Blasi Star in the Star, imitando la regina del pop Lady Gaga. Oggi ha un profilo instagram con oltre 28mila follower, dove tiene aggiornati i suoi fan più sfegatati sulla sua vita e le sue apparizioni televisive.

La verità sulla malattia

Le lunghe assenze dalle scene della cantante hanno portato molti fan a crederla affetta da qualche grave malattia. In realtà, Silvia Salemi gode di ottima salute.

In passato ha dichiarato di essere stata salvata dalla musica, che l’ha aiutata a superare la morte della sua sorella minore, scomparsa quando era ancora piccola: “Dopo la morte di mia sorella sono piombata nel silenzio da cui sono uscita grazie al ritrovamento di un’audiocassetta che era nel cassetto di mia madre, con tutti i giocattoli di mia sorella. La riascoltavo e sentivo mia sorella che mi diceva che mi lasciava tutto perché andava da Gesù; io le rispondevo con i suoni dei bimbi.

E’ stato in quel momento il mio cervello ha capito che potevo parlare. La consapevolezza di aver avuto una sorella mi ha fatto fibrillare, mi ha fatto rinascere qualcosa dentro. Mi chiudevo in uno stanzino al buio con un registratorino ed emettevo tutti piccoli suoni cercando di riprodurre quella vocina, con mia sorella come un angioletto appoggiato sulle spalle. Ho ricominciato piano piano e mi sono salvata da questo silenzio cantando.

Sono ripartita cantando”.

Vita privata: chi è suo marito? Ha figli?

Silvia Salemi è sposata dal 2004 con Gian Marco Innocenti. La coppia è ancora legatissima e ha avuto insieme due figlie. La prima, Sofia, è nata nel 2005. La seconda, Ludovica, è nata invece nel 2007. Dietro la graduale scomparsa dalle scene della cantante c’è infatti anche l’amore per la propria famiglia. Nel 2008, Silvia Salemi ha deciso di mettere in pausa la propria carriera per dedicarsi maggiormente alla crescita delle figlie.