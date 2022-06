Internet down, alcuni siti non sono raggiungibili: codice errore 500

Internet down: ecco cosa sta succedendo su diversi siti a partire dalla mattina del 21 giugno 2022. La situazione è monitorata.

Internet down: ecco cosa sta succedendo su molti siti a partire dalla mattina del 21 giugno 2022. Molti indirizzi internet sarebbero irraggiungibili con un codice d’errore che appare sulla schermata. La situazione è monitorata da Cloudflare.

Internet down, alcuni siti non sono raggiungibili

Alcuni siti internet non sarebbero raggiungibili. A partire dalla mattina del 21 giugno 2022, ci sarebbero alcuni indirizzi internet che sono down. Stando a quanto riferito dal portale di monitoraggio ufficiale di Cloudflare (che fortunatamente risulta attivo), il problema è stato identificato e a partire dalle 08:57 il team ha lavorato per implementare una soluzione, che è stata distribuita nella rete alle 09:20.

Al momento sembra che molti siti abbiano ripreso a funzionare, ma Cloudflare invita a monitorare la situazione.

Cloudflare è una Content delivery network (CDN), la rete di server distribuiti sul territorio che forniscono la trasmissione rapida di contenuti multimediali. La conferma del blocco di alcuni siti è arrivata su Twitter dalla stessa azienda americana.

Codice errore 500: cosa significa

Quando si prova l’accesso ad alcuni siti, esce l’errore “500 Internal Server Error“.

Tuttavia, sul sito ufficiale di Cloudflare si legge che c’è stato un problema questa mattina, ma che “una soluzione è stata implementata” e che si stanno ora monitorando i risultati. Il codice di errore 500 indica che è stato impossibile elaborare la richiesta inviata dal browser per un motivo non identificabile

LEGGI ANCHE: Emergenza siccità Italia, possibile razionamento dell’acqua: le regioni a rischio