Film Netflix, riprese su lago d’Iseo con Charlize Theron e Uma Thurman: è il sequel di The Old Guard 2

Film Netflix, riprese su lago d’Iseo con Charlize Theron e Uma Thurman: nei prossimi giorni partiranno una parte delle riprese del sequel del film d’azione di The Old Guard che prevedeva nel primo capitolo così come nel secondo anche l’attore italiano Luca Marinelli.

Nei prossimi giorni di agosto 2022, sono in programma le riprese del film Netflix con Charlie Theron e Uma Thurman.

Sono previste anche le chiusure di strade e allestimenti particolari per quello che sarà un film di azione. Infatti, la SS469 anche detta “Sebina”, nella settimana da lunedì 1 a sabato 6 agosto sarà chiusa al traffico per le registrazioni. La Prefettura di Bergamo ha convocato più volte nelle scorse settimane i sindaci dei comuni interessati dalle scene per diramare l’elenco delle chiusure.

L’arrivo della troupe è atteso per sabato mattina tra Castro e Lovere, dove verrà installata la prima base.

La maggior parte delle riprese infatti si concentreranno, da lunedì a venerdì, a Castro, Riva di Solto e Solto Collina. Ci sarà spazio per delle brevi riprese anche sulla riva bresciana giovedì 4 agosto a Marone prima di concludere a Predore e Tavernola nei giorni di venerdì e sabato (Sarnico dovrebbe ospitare il parcheggio dei mezzi). Sul lago saranno garantite anche corse aggiuntive dei battelli, in particolare su Tavernola, per contenere i disagi nella circolazione su strada.

Si tratta del sequel di The Old Guard 2

Si prevedono circa 250 persone fino al 10 agosto sul lago d’Iseo per le riprese di Devon House, sequel di The Old Guard 2, film prodotto da Netflix con Charlize Theron, Luca Marinelli e Uma Thurman. Dopo il successo del primo film uscito nel 2020 sempre sulla piattaforma streaming, si proseguirà sulla stessa linea con ambientazione in parte anche italiana.

