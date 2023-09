Chi era Pietro Bellantoni, giornalista Rai morto a 42 anni: carriera, figli, malattia

È morto nella notta il giornalista Rai Pietro Bellantoni, che era entrato a far parte della redazione calabrese del Tgr

Chi era Pietro Bellantoni

Pietro Bellantoni, 42 anni, era un giornalista della Rai, professionista dal 2009. Nato a Scilla, viveva a Reggio Calabria, ed è stato redattore per circa dieci anni al Corriere della Calabria. In passato aveva lavorato nelle redazioni di Torino dei quotidiani La Stampa e la Repubblica e, per la tv, a Studio Aperto. È direttore responsabile del sito online Ilreggino.it e coordinatore dell’ufficio stampa della Regione Calabria durante la giunta presieduta da Nino Spirlì.

I funerali saranno giovedì 21 settembre, alle 15,30 a Scilla nella chiesa di san Rocco.

Malattia

Purtroppo Pietro, nonostante la giovane età, è stato colpito pochi mesi dopo l’ingresso in Rai da una brutta malattia che, però, sembrava per un momento essere riuscito a superare. Ha continuato a collaborare con i colleghi anche nei momenti più difficili, mostrando la propria professionalità fino alla fine.

Figli

Pietro lascia una bambina, avuta pochi anni fa.

Il cordoglio dei colleghi di Pietro Bellantoni

I colleghi della sede Rai della Calabria e tutta la Redazione della TGR hanno espresso il loro cordoglio alla moglie e alla famiglia di Pietro in questo tragico momento.