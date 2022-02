Trovato morto a 31 anni Moses J. Moseley, attore di The Walking Dead

Morto Moses J. Moseley, attore 31enne di The Walking Dead. Il suo corpo è stato trovato in casa sua lo scorso 26 Gennaio.

Moses J. Moseley, attore 31enne di The Walking Dead, è stato trovato morto in casa sua. Secondo Adnkronos, le cause della morte non sono state ancora determinate. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana, ma è stato reso pubblico solo nelle ultime ore.

Moses J. Moseley, attore di The Walking Dead, trovato morto: aveva 31 anni

La morte improvvisa di Moses J. Moseley ha scosso il mondo della televisione americana. L’attore e modello 31enne era noto per aver recitato nella serie post-apocalittica The Walking Dead, nel ruolo di Mike, ex compagno di Michonne poi divenuto uno dei suoi “zombie domestici”.

Ha recitato inoltre in piccoli ruoli in Watchmen, serie supereroistica tratta dall’omonimo fumetto, e Queen of South. Il suo corpo è stato trovato in casa sua a Stockbridge, in Georgia. Il ritrovamento risale al 26 Gennaio, ma è stato reso pubblico solo nelle ultime ore dalla sua agenzia. Secondo fonti non confermate, Moseley sarebbe morto per un colpo d’arma da fuoco: le autorità stanno ancora indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Non è stata ancora esclusa l’ipotesi del suicidio.

Il cordoglio dell’agenzia e di AMC: “Abbiamo il cuore spezzato”

Le sue agenti, le sorelle Gerra e Demia Avery hanno espresso il loro cordoglio con una nota: “Con il cuore spezzato, noi di Avery Sisters Entertainment porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro attore, Moses J. Moseley. Siamo davvero addolorati Per coloro che lo conoscevano, era la persona più gentile, dolce e generosa che avresti mai potuto incontrare.

Ci mancherai tanto! Riposa in paradiso!”. Anche i produttori di The Walking Dead hanno deciso di omaggiare l’attore, condividendo un tweet di supporto: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il nostro membro della famiglia di ‘The Walking Dead’ Moses J. Moseley”.