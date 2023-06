Enzo Miccio, chi è il wedding planner televisivo: vita privata, fidanzato, figli, carriera

Chi è Enzo Miccio, wedding planner e conduttore televisivo. Tra i più famosi e apprezzati organizzatori di matrimoni d’Italia, si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a diversi reality e programmi televisivi. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Enzo Miccio, vita privata e carriera del wedding planner della tv

Nato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, il 5 maggio 1971, Enzo Miccio ha 52 anni ed è un famoso wedding planner e conduttore televisivo italiano. Formatosi allo IED, l’Istituto Europeo di Design di Milano, si dedica inizialmente all’organizzazione di eventi di moda. Lavora per uffici stampa e scrive per diverse testate giornalistiche in ambito di moda, design e arredo. Si avvicina all’organizzazione di matrimoni tra il 1999 e il 2001, anno in cui fonda la sua prima agenzia a Milano. Negli anni successivi Miccio si afferma come uno dei wedding planner più apprezzati in Italia, richiestissimo per le nozze di vip in tutto il paese. Nel 2009 fonda inoltre la Enzo Miccio Academy, dove tiene corsi di moda, tendenza, cura dell’immagine e organizzazione eventi e matrimoni. Miccio pubblica molte foto delle nozze da lui organizzate sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da quasi un milione di utenti.

In parallelo alla sua carriera, Miccio comincia a trovare fama anche in ambito televisivo. Nel 2005 è infatti il conduttore del docu-reality di Real Time Wedding Planners, che lo lancia verso la notorietà. Dal 2009 è al fianco di Carla Gozzi in Come ti vesti?, altro show di Real Time in cui i due presentatori aiutano gli ospiti del programma a rinnovare il proprio guardaroba. Tra gli altri show da lui condotti ricordiamo L’eleganza del maschio, Mettiamoci all’opera, Shopping Night ed Enzo Missione Spose. Miccio ha inoltre partecipato da concorrente a Back to School, Ballando con le stelle e a Pechino Express 2020, reality in cui è tornato nell’edizione 2023 per affiancare Costantino della Gherardesca alla conduzione.

Vita privata: fidanzato, figli

Enzo Miccio non ha figli ed è dichiaratamente omosessuale. Ha una relazione solida con il medico francese Laurent Miralles. Noto chirurgo plastico francese, è al fianco del conduttore da tre anni. I due si sono conosciuti nella romantica Parigi e, nonostante alcuni alti e bassi, sono innamoratissimi. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti.” -ha spiegato Miralles in un videomessaggio dedicato al fidanzato, ospite a Vieni da me– “Ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la domanda’ e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni“. Considerate le parole di Laurent e il lavoro di Enzo, non si escludono inoltre delle nozze nel prossimo futuro.