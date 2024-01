Myrta Merlino, la risposta a Fedez: “Se tua moglie è indagata fa notizia”

Botta e risposta tra Myrta Merlino e Fedez, la conduttrice risponde al rapper: “Le indagini su tua moglie fanno notizia, i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”. La replica dell’artista: “Libero di ridere delle priorità dell’informazione”.

Myrta Merlino contro Fedez, botta e risposta sul caso Chiara Ferragni

Il caso Ferragni-Balocco continua ad essere uno degli argomenti più discussi di queste ultime settimane. Negli ultimi giorni la possibile indagine per truffa ai danni della Regina degli influencer italiani ha alimentato ulteriormente l’interesse dei media verso la vicenda. Questa costante attenzione è risultata poco gradita a Fedez che ha criticato l’assedio a cui lui e sua moglie sono sottoposti dai giornalisti: “Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”. I commenti del rapper han provocato l’attenzione di Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che ha risposto in diretta televisiva: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

L’ironia di Fedez: “Libero di ridere delle vostre priorità”

Non si è fatta attendere la risposta via social da parte di Fedez. Il rapper ha pubblicato in video in cui ironizza su un gruppo di inviati di Pomeriggio 5, rei di aver intercettato il suo dog-sitter durante la passeggiata del suo cane, Paloma: “La Paloma è diventata una star. Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra, con la speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nella solidità degli escrementi di Paloma, oggi l’ha fatta semi dura”.

E ancora: “Sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono libero di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento. Questa retorica del ‘siete diventati famosi tramite i mass media’, è una ca**ata. Siamo diventati famosi grazie al nostro telefonino noi. E credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo”.