Alessandro Benetton, chi è: oggi, moglie, nuova compagna, patrimonio

Alessandro Benetton è un imprenditore molto conosciuto in Italia ma anche all’estero per i suoi diversi ed importanti investimenti così come ruoli in società di prestigio.

Alessandro Benetton, chi è: oggi

Alessandro Benetton è nati a Treviso il 2 marzo 1964. Si è laureato presso l’Università di Boston. Successivamente ha conseguito un master ad Harvard e si è poi dedicato al mondo del lavoro, diventando il presidente di Benetton Formula. A ventotto anni ha fondato la 21 Invest, oggi gruppo internazionale con uffici a Treviso, Milano, Parigi e Varsavia.

Attualmente, è consigliere d’amministrazione di Edizione S.r.l., di Autogrill S.p.A.. È membro della giunta di Confindustria e fa parte dell’Advisory Committee di Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG di Zurigo, che si occupa delle attività estere del Gruppo Bosch. Da giugno 2017, è Presidente della Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Campionati Mondiali di Sci Alpino, in programma nel febbraio 2021 a Cortina d’Ampezzo. Nel gennaio del 2022, Alessandro Benetton diventa presidente di Edizione che si trasforma in una SpA.

Sul suo sito si descrive così: “Sono un imprenditore, uno sportivo e da qualche tempo anche uno youtuber. Ma sono anche un appassionato d’arte, un inguaribile curioso e, soprattutto, sono padre di tre figli”.

Alessandro Benetton: moglie e nuova compagna

Una prima e famosa storia d’amore dell’imprenditore è stata con Carolyn Bessette che poi è diventata la moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr. anche se purtroppo verrà tragicamente a mancare nel 1999. Dopo Carolyn, Alessandro si è sposato con Deborah Compagnoni, con la quale ha condiviso 13 anni di vita.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Agnese, Tobias e Luce.

Non si sa se dopo due storie d’amore così importanti, l’imprenditore si sia nuovamente legato sentimentalmente, anche perché lui sottolinea di dedicarsi molto ai suoi figli.

Il patrimonio

Il suo gruppo, oggi, vale circa 2 miliardi di euro di fatturato e 10.000 dipendenti. Mentre la holding che da anni amministra ha un patrimonio di oltre 11 miliardi di euro.