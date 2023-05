Allerta meteo in Emilia Romagna lunedì 8 maggio: temporali continuano. Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo in Emilia Romagna nella giornata di lunedì 8 maggio: continua il maltempo che non lascia pace nelle zone già colpite.

Allerta meteo in Emilia Romagna per la giornata di lunedì 8 maggio: ecco le previsioni ma soprattutto i rischi che sono stati annunciati dagli esperti ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile regionale.

Allerta meteo in Emilia Romagna lunedì 8 maggio: temporali continuano

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha rinnovato l’allerta di colore giallo per la giornata di lunedì 8 maggio. Durante le ore pomeridiane – Arpae segnala che lungo gli Appennini centro-occidentali, non si escludono temporali sparsi di breve durata. Gli ultimi aggiornamenti riferiscono di” temporali di forte intensità, con presenza di grandine e fulminazioni, sulla pianura piacentina in spostamento verso nord-est”.

“Si è verificato uno stazionamento della perturbazione, il vortice girava su se stesso in quanto bloccato a Est. E, arrivando dal mare, a rimetterci sono state, come sempre accade, le aree della media collina e della pianura. La pioggia – ha spiegato Alessandro Donati, previsore meteo di Arpae Emilia Romagna– è caduta per tre giorni, 200/250 millimetri a seconda delle zone, senza mai smettere e la quantità precipitata è quella che normalmente si registra in circa tre mesi primaverili. Devo dire che in venti anni di mia presenza in Arpae, una pioggia così costante per tre giorni consecutivi, non li avevo mai visti”.

Avviso della Protezione Civile

La piattaforma del meteo dell’Emilia Romagna fornisce aggiornamenti e indicazioni minuto per minuto. Confermata, dunque, l’allerta con piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. L’attenzione rimane alta così come rischi per una Regione fortemente colpita nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo lunedì 8 maggio: le regioni a rischio alto e l’Avviso della Protezione Civile