Felicita, chi era la mamma di Piero Chiambretti: “Il Covid le ha mangiato i polmoni”

Chi era Felicita, mamma di Piero Chiambretti scomparsa per Covid nel 2022

Ormai quasi due anni fa il conduttore Piero Chiambretti ha perso sua madre, Felicita, scomparsa nel 2022 all’età di 83 anni a causa del Covid. La donna ha ceduto al coronavirus dopo alcuni giorni di ricovero nell’ospedale Mauriziano di Torino, dove era stata portata d’urgenza per alcune gravi crisi respiratorie. Poetessa e autrice di canzoni, Felicita aveva un anima da artista e ha cresciuto suo figlio da sola, senza mai rivelargli l’identità del padre: “Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa”. Chiambretti ha spesso parlato di lei e dei suoi ultimi momenti negli ultimi tempi, ancora addolorato dalla sua scomparsa. “Io di mia madre parlo molto volentieri.” -spiega il conduttore su Rai 2 a Mi casa es tu casa– “Parlandone è come se fosse qui con noi. Quel periodo è stato un periodo che non auguro a nessuno”.

Gli ultimi momenti della madre: “Il virus le ha mangiato i polmoni”

Piero Chiambretti ha raccontato nel dettaglio gli ultimi, difficili momenti della vita di Felicita: “Il Covid che abbiamo preso noi è stato il primissimo, sembrava di essere in guerra. Siamo finiti nello stesso ospedale ma non vicini purtroppo. Lei aveva altre patologie e in 5 giorni il virus le aveva praticamente mangiato i polmoni. Negli ultimi momenti di vita di mia madre i medici la portarono nella mia stanza e ci lasciarono soli. Siamo rimasti solo sapendo che di lì a poco se ne sarebbe andata perché i medici me l’avevano detto. Io stavo ancora male e lì, poco a poco, dalla stanchezza mi addormentai. Mi risvegliai proprio quando un’infermiera metteva le due dita sulla carotide di mia madre per accertarne la morte. Quindi io ho visto la morte di mia madre in diretta, ma eravamo insieme anche lì”.