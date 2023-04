Meteo, nella Domenica delle Palme 2023 arriva il freddo: ecco le previsioni in Italia per domenica 2 aprile

Meteo, nella Domenica delle Palme è stato annunciato dagli esperti un peggioramento delle temperature su tutta la Penisola. Ci sarà un calo di termometro ma anche perturbazioni. Il maltenpo accompagnerà diverse regioni per alcuni giorni.

Meteo, nella Domenica delle Palme 2023 arriva il freddo

Per la Domenica delle Palme, che cade il 2 aprile 2023, si prevede l’arrivo di temperature invernali in gran parte del Paese. Secondo ilmeteo.it il termometro scenderà per tre giorni, dalla Domenica delle Palme e fino a martedì 4 aprile. Dunque si entrerà nella cosiddetta settimana santa con il maltempo. Tuttavia, ci si avvia poi verso un miglioramento delle temperature almeno, destinate a salire rispetto alla Domenica delle Palme.

Le previsioni in Italia per domenica 2 aprile

Domenica 2 aprile sono attese piogge sin dal mattino sulle regioni centrali, poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata. Secondo ilmeteo.it “dopo un Sabato 1 Aprile all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori, con temperature massime fin verso i 20°C, tra la nottata e le prime ore di Domenica 2 (Domenica delle Palme) sono attesi i primi segnali di un cambiamento con l’ingresso irruento delle correnti decisamente più fredde”. Si attende, dunque, “un tempo più piovoso, con il rischio anche di rovesci temporaleschi, dapprima al Nordest, ma poi in estensione anche al Centro-Sud. Anche le temperature sono previste in brusco calo sotto i colpi di burrascosi venti dai quadranti settentrionali”.

