Fedez operato e ricoverato a Milano: “I miei figli mi danno forza”

Fedez operato e ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper aveva rivelato sui social i suoi problemi di salute nei giorni scorsi, senza svelarne la natura. Ieri la storia in cui annuncia l’operazione di oggi: “Domani giornata importante, i miei figli mi danno la forza di affrontare tutto questo”.

Lo scorso 17 marzo, un Fedez in lacrime ha sconvolto i suoi ammiratori con una pessima notizia circa il suo stato di salute: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, perfortuna con grande tempismo, ma che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare“.

Una rivelazione che ha sconvolto il web e ha dato inizio ad un’ondata di solidarietà nei confronti del musicista. Lunedì Fedez è tornato sull’argomento, parlando di una “giornata importante”. Il 22 marzo, infatti, il rapper è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano. Fedez è ancora ricoverato nella struttura, e verrà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni per definire più chiaramente il quadro clinico.

Il cantante 32enne ha preferito non rivelare la natura della sua condizione, né il tipo di cure a cui dovrà sottoporsi.

Pochi anni fa, Fedez aveva spiegato di aver fatto alcuni esami radiologici. I medici avevano individuato un inizio di demielinizzazione, ovvero il deterioramento delle guaine mieliniche, il rivestimento protettivo dei neuroni. Si tratta di un danno tipico di molte malattie croniche e degenerative, tra cui la sclerosi multipla. Non è dato sapere se questi esami, risalenti al giugno del 2019, sono in qualche modo collegati all’attuale stato di salute del rapper e influencer milanese.

L’annuncio sui social: “Giornata importante, i miei figli i danno la forza”

Fedez aveva annunciato l’operazione il giorno prima, tramite una storia sul suo profilo Instagram. Il cantante ringrazia la famiglia, gli amici e sua moglie, Chiara Ferragni per il supporto ricevuto in questi giorni, senza dimenticare i tanti messaggi positivi ricevuti dai suoi fan: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività.

Grazie a mia moglie che è sempre stata al mio fianco giorno e notte. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”. Il commovente messaggio si chiude con un pensiero ai suoi due figli, Leone e Vittoria, che oggi compie un anno: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“.