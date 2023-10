Fedez operato di nuovo, il rapper ricoverato al Fatebenefratelli

Fedez operato di nuovo, altro ricovero per il rapper di Disco Paradise. Dopo l’intervento d’urgenza che ha portato al rientro repentino di Chiara Ferragni dalla Fashion Week di Parigi, l’artista milanese torna in ospedale: cosa è successo?

Fedez operato di nuovo, che cosa è successo: ricovero al Fatebenefratelli per il rapper

Non c’è pace per Fedez, ancora sotto i ferri a pochi giorni dall’ultimo intervento d’urgenza per il rapper. Nei giorni scorsi il web è stato scosso da una serie di voci, poi confermate dall’artista, che parlavano di improvvisi problemi di salute per l’artista. Una situazione grave al punto che sua moglie Chiara Ferragni ha lasciato di fretta e furia la Fashion Week di Parigi e si è lanciata sul primo aereo per l’Italia per raggiungere suo marito il prima possibile. “Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto.” -ha affermato Fedez- “Perché l’affetto e il supporto fa bene in questa situazione. Adesso sono in ospedale per due ulcere che hanno poi portato ad un’emorragia interna. Ho fatto due trasfusioni e adesso sto meglio. Voglio ringraziare i medici che mi hanno salvato la vita”. Sebbene l’allarme paresse rientrato, alcune voci insistenti parlano adesso di un ulteriore ricovero: che cosa è successo?

Nuova emorragia per il cantante: cosa è successo?

Secondo il Corriere della Sera, Fedez sarebbe ancora ricoverato all’Ospedale Fatebenefratelli e probabilmente non sarà dimesso presto. Al suo fianco c’è sempre Chiara Ferragni, pronta a supportarlo in questo momento difficile. In base alle indiscrezioni, il rapper ha sofferto un nuovo episodio di sanguinamento ed è stato sottoposto ad una trasfusione: “Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano: domenica si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per la sutura ed è stata poi necessaria una nuova trasfusione. Giovedì scorso la corsa in ospedale e la scoperta delle due ulcere alla base del problema, che evidentemente non è ancora del tutto risolto”.