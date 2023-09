Emergenza per Chiara Ferragni, torna in Italia con il primo aereo: cosa è successo a Fedez?

Emergenza per Chiara Ferragni, sale sul primo aereo per l'Italia con l'amica Chiara Biasi: cosa è successo a Fedez?

Momenti di grande preoccupazione per i fan dei Ferragnez. Tanti indizi sui social network portano a pensare ad una grave emergenza che ha costretto Chiara Ferragni a lasciare Parigi, dove si trovava per alcune sfilate di moda, per tornare immediatamente in Italia. Che cosa è successo esattamente? Secondo diverse voci di corridoio, l’influencer starebbe cercando di raggiungere suo marito Fedez.

Le prime ipotesi parlano infatti di un possibile problema di salute per il rapper che, dopo la lotta con il tumore, sarebbe stato costretto a sottoporsi ad un’altra operazione. Un’ipotesi che nasce da un commento di Mr Marra, podcaster e nuovo conduttore di Muschio Selvaggio, che durante una live su Twitch si è limitato a dire: “Mandate un abbraccio a Fedez. Non dico altro”. Da parte sua Chiara Ferragni dedicato una storia Instagram all’amica Chiara Biasi, con una didascalia che conferma la gravità della situazione: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza“.

Che cos’ha Fedez? L’indiscrezione di Deianira Marzano

Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha diffuso qualche dettaglio in più sul possibile problema di salute di Fedez. Una follower di Miss Pettegolezzo sostiene infatti che il rapper si sia operato d’urgenza per delle ulcere gastriche ed emorragie. Al momento la situazione parrebbe sotto controllo, tant’è che l’artista è stato anche dimesso. Al momento, tuttavia, queste informazioni non sono state confermate dai diretti interessati, che commenteranno senz’altro la vicenda nelle prossime ore.