Dennis Fantina, chi sono figli e compagna

Dennis Fantina, ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, è il primo vincitore di Amici, all’epoca Saranno Famosi. Ma chi sono i suoi figli? Chi è la moglie di Dennis Fantina?

Dennis Fantina, chi sono moglie e figli

Dennis Fantina è assieme da diversi anni ad una donna di nome Sabina, che era al suo fianco anche quando aveva vinto la prima edizione del talent di canale 5 Saranno Famosi. Sabina e Dennis hanno avuto due figli, Nathan e Neal.

Dennis Fantina e la moglie non si sono mai lasciati e sono rimasti insieme anche nei momenti più difficili della carriera del cantante. A tal proposito l’ex vincitore del talent, durante una intervista a All Music Italia, aveva confessato che a vivere facendo il cantante “si fa fatica, veramente fatica a mantenersi solo con questo. Non è fattibile. Fortunatamente c’è mia moglie che lavora e ci arrangiamo come possiamo. Si sopravvive”. Dennis, che dopo la sua vittoria non è riuscito a tenersi sull’onda del successo come altri colleghi, aveva provato a partecipare a The Voice of Italy, senza successo, e poi a All Together Now e Tale e Quale Show (edizione vinta dai Gemelli di Guidonia).

Figli

Neal, il figlio più piccolo, ha seguito le orme del padre: studia chitarra con ottimi voti e risultati (anche l’attestato è visibile sul profilo Instagram del padre).