Fedez, nuovo singolo “La dolce vita” online ma il video quando esce?

Fedez, nuovo singolo ” La dolce vita” è stato lanciato online venerdì 3 giugno. Tuttavia, è ancora mancante del video e infatti le riprese sono ancora in corso.

Fedez, nuovo singolo “La dolce vita” online

Fedez lancia online il nuovo singolo “La dolce vita” insieme a Tananai e alla cantante Mara Sattei. Dal titolo già si percepisce che si tratta di un omaggio al regista Fellini. Per il momento è stato lanciato solo il brano in attesa di completare le riprese del video.

Anche l’ambientazione è un chiaro omaggio al regista.

Il video quando esce?

Chi segue soprattutto Fedez è in attesa anche del videoclip che ormai è diventato necessario per completare il brano. Infatti, le riprese sono blindatissime negli ultimi giorni a Rimini.

Per essere precisi, le riprese sono in corso sulla spiaggia Miramare. Sono tantissime le comparse per il videoclip e un altro volto noto tra i giovanissimi come l’emergente TikToker Alessia Lanza. Con le riprese per ‘La dolce vita’ “l’estate può ufficialmente iniziare”, per usare le parole con cui anche Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno pubblicizzato sui propri profili social l’uscita del singolo. Le riprese sono ancora in corso e dunque non si sa con l’esattezza ancora quando verrà pubblicato il videoclip ma sarà necessario seguire i social del rapper per rimanere sempre aggiornati.

LEGGI ANCHE: Fedez e J-Ax, pace fatta: qual era il motivo del litigio?