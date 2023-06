Fedez, chi è la mamma Tatiana: marito, lite Fedez-Luis Sal, origini, lavoro

Tatiana è la mamma di Fedez, nome intero Annamaria Tatiana Berrinzaghi, sposata con Franco Lucia.

Fedez, chi è la mamma Tatiana

Tatiana è la mamma di Fedez, nome intero Annamaria Tatiana Berrinzaghi. Nata il 7 novembre 1964 a Genova, è sposata con Framco Lucia.Come mamma, da anni gestisce la carriera del figlio, essendo diventata la sua manager ufficiale. Fin dall’inizio ha curato i rapporti con le case discografiche, i brand, e non solo. Tatiana ha seguito il figlio a Sanremo. Dove vive la mamma di Fedez, Tatiana Attualmente Tatiana vive a Rozzano.

L’intervento sulla lite Luis Sal-Fedez

Tatiana è intervenuta sui social per dire la sua in merito alla lite tra Fedez e l’amico Luis Sal. In particolare, ha detto poche parole in merito: “aveva ragione la mia mamma” riferendosi in particolare a nonna Luciana.

Luis Sal, cosa aveva detto nonna Luciana

In una scena della prima stagione della serie The Ferragnez si vede Nonna Luciana, madre di Tatiana, che “legge le carte” al nipote, rivelandogli che un amico lo avrebbe tradito. “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire che tu non li devi avere” queste le parole di Luciana al nipote, all’epoca già in aperta rottura con alcuni amici. Solo il legame con Luis era rimasto intatto, tanto che Fedez aveva replicato: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”. “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto l’ho capito”, aveva insistito nonna Luciana. A quel punto, era stato proprio Fedez a fare il nome di Luis: “Ho capito chi è, dice che è Luis”.

In questi giorni la rottura tra i due.