Chi è Manuel Pia, cantautore e chitarrista sardo di successo

Manuel Pia è un musicista specializzato in chitarra, ma anche un cantautore e compositore italiano.

Chi è Manuel Pia

Il musicista Manuel Pia nasce a Cagliari e fin da giovane è molto attratto dal mondo della musica tanto che nel 2005 si diploma in chitarra moderna con il massimo dei voti all’accademia di musica moderna fiesolana di Firenze. Continua il suo percorso di perfezionamento anche all’accademia di Verona diretta da Alex Stornello, la quale gli conferisce il titolo di docente.

Come chitarrista vanta numerose collaborazioni artistiche con grandi nomi del panorama musicale come Irene Grandi, Neffa, Marco Masini, Beppe Carletti (Nomadi), Paola Turci, Maurizio Solieri (Vasco).

La carriera

Uno dei lavori più apprezzati del musicista è “Libertà”, ospitata in trasmissioni radiofoniche di prestigio come “L’uomo della notte”, diretta da Maurizio Costanzo su Rai Radio 1. Il musicista si è poi visto in “L’uomo di carbone”, dedicata ai minatori del Sulcis con il quale il cantautore sardo si è guadagnato la sua stima della comunità sarda.

A Sanremo DOC 2020, l’artista Manuel Pia è stato invitato come ospite per due serate, per la presentazione del nuovo album, avendo come madrina e presentatrice Katia Ricciarelli. È stato ospite di diverse trasmissioni tv come Grand Tour d’Italia in onda su Rete4 , condotta da Alessia Ventura.