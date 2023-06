Fedez attacca Morgan su XFactor: “Spero sia professionale”

Fedez attacca Morgan: il rapper non ha avuto parole positive riguardo la presenza del collega come giudice di XFactor.

Fedez attacca Morgan sulla presenza come giudice nell’edizione 2023 del programma e talent musicale XFactor. Il rapper ha risposto a delle provocazioni durante la conferenza stampa della presentazione del suo concerto LoveMI.

Fedez attacca Morgan su XFactor

Sono stati annunciati i nuovi giudici a XFactor e a sorpresa si registra il ritorno nel talent musicale di Morgan. Un ritorno che però non tutti hanno preso bene, soprattutto Fedez che nella conferenza della presentazione del suo concerto LoveMI, ha risposto preoccupato. Era il 2014 e Fedez, Morgan, Victoria Cabello e Mika – guidati da un giovanissimo Alessandro Cattelan – componevano la giuria di quella edizione del programma. Inoltre, lo scorso anno, alla vigilia dell’inizio di X Factor 2022, il rapper parlò di Morgan con tutt’altri toni: “ Considero Morgan la persona che mi ha insegnato a fare televisione “.

Le parole del rapper: “Spero sia professionale”

A questo giro le parole e i pensieri di Fedez nei confronti di Morgan non sembrano essere così positivi. “Il ritorno a XFactor con Morgan, lui è sempre così turbolento, ti preoccupa che ci sia?”: è stata la domanda fatta a Fedez. “Non è questione di turbolento – la risposta del rapper – spero sia professionale e che arrivi almeno in orario“. “Non è scontato?”, la domanda successiva. E Fedez: “No, perché non è mai stato così“.