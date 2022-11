Benedetta Rossi oggi: carriera da influencer, libri, marito, cucina

Benedetta Rossi è una blogger, scrittrice e conduttrice televisiva italiana che è stata ospite della trasmissione È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici in diretta su Rai 1. Ecco cosa sappiamo di lei.

Benedetta Rossi oggi

Benedetta Rossi è una blogger, scrittrice, influencer e conduttrice televisiva italiana, nata il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio in provincia di Fermo. Grande appassionata di cibo e di cucina, si appassiona alla cucina fin da quando era piccola e dopo gli studi classici, si iscrive all’Università Politecnica delle Marche.

Laureata dal 1998 al 2003 in Produzione e Sanità degli organismi acquatici, ha lavorato per un po’ di tempo come aiuto cuoca.

Nel luglio 1995, nel corso degli studi universitari, la famiglia della Rossi apre un agriturismo nella regione di origine per poi nel 2001 iniziare a lavorare come imprenditrice agricola.

Al giugno del 2020 risulta essere prima nella lista dei creatori di video italiani elaborata da Sensemakers con 135,1 milioni di visualizzazioni ai suoi video .

Ultimo libro “Benvenuti in casa mia”

In quello che è il suo ultimo libro, la celebre influencer ha raccontato tutto il lavoro dietro alla stesura di questa sua nuova fatica dal titolo “Benvenuti in casa mia”. “Ogni volta per me è una sfida. devo fare meglio del precedente e questa volta ho ascoltato il pubblico che mi segue. Di cosa hanno bisogno maggiormente in questo momento? Risparmiare”. Anche in questo suo libro, si parla della possibilità di cucinare la pasta a fuoco spento.

Sul punto l’influencer ha affermato che su questo punto è stata “molto criticata, soprattutto da chef che l’hanno ritenuta una cosa sbagliata. Però funzione e ci permette di risparmiare tanto”.

Marito

Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili, fondatore della società Maui Media srl che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della moglie. Insieme hanno aperto durante l’anno 2003 anche l’agriturismo La Vergara nel territorio marchigiano, poi chiuso definitivamente nel 2020.