Sanremo 2023, Chiara Ferragni: “Voglio essere me stessa”

Sanremo 2023, Chiara Ferragni si prepara al grande evento e ne parla anche con i suoi follower.

In vista del Festival della canzone italiana 2023, Chiara Ferragni è già impegnata con le prove per il Festival. E parlando con i suoi follower, si mostra con tutte le sue ansie e preoccupazioni. “Grazie, grazie, grazie perché mi commuovete sempre, mi emozionate sempre con questi vostri messaggi – ha rimarcato Chiara Ferragni, donna di punta del Festival del 2023 – penso che la cosa più importante sia essere me stessa perché appunto non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice, lo farò proprio nei panni di me stessa e su quello non si può barare.

Speriamo bene, mandatemi tante good vibes”.

Le prove che porteranno poi la moglie di Fedez a Sanremo 2023 mettono in ansia, quindi, anche Chiara Ferragni, che attraverso un video su TikTok ha cercato di far comprendere a chi la seguePer lei sarà la prima volta in assoluto in una conduzione in diretta tv davanti all’Italia intera, motivo per cui l’emozione e l’ansia non mancherà certamente.

Il marito Fedez, che era stato in gara in altre edizioni del Festival di Sanremo come big, quest’anno non sarà della partita e tiferà per gli amici che andranno ad esibirsi sul palco.