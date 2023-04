Berlusconi, Zangrillo duro dopo l’ultimo bollettino: Forza Italia crede sempre nel Cavaliere

Berlusconi continua a rimanere in terapia intensiva: a parlare non è solo l’ultimo bollettino ma anche il medico personale del cavaliere Alberto Zangrillo che ha risposto ai cronisti all’esterno dell’ospedale San Raffaele. Intanto, da Forza Italia arriva il sostegno per il proprio leader.

Berlusconi, Zangrillo duro dopo l’ultimo bollettino

Il medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha usato parole dure nei confronti di alcuni cronisti mentre lasciava l’ospedale San Raffaele di Milano, in merito alle notizie circolate nelle ultime ore secondo cui il presidente di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso nel nosocomio milanese, si sarebbe alzato dal letto, seduto in poltrona e fatto esercizi respiratori. “Bisogna avere molto rispetto, non solo del paziente ma anche del nostro lavoro. Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare”. Poi, ha aggiunto: “Noi siamo persone serie, tutto ha un limite – ha sbottato Zangrillo – bisogna attenersi al comunicato firmato da me e da Ciceri, per cui, se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake, che io preferisco chiamare minchiate“.

Forza Italia crede sempre nel Cavaliere

“Siamo in periodo pasquale, per cui le professioni di fede devono essere concentrate solo in una direzione: Berlusconi si ristabilisce e tornerà a essere il leone che abbiamo sempre conosciuto”. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia spesso non in linea con la maggioranza, ha detto così in un’intervista alla Stampa. “Tutte le altre professioni di fede, come ad esempio la fedeltà al governo Meloni (che molti componenti del partito hanno ribadito negli ultimi giorni, ndr) sono dissonanti”. Per quanto riguarda il suo rapporto con il governo, Mulè ha sottolineato: “Io ho sempre aderito al mandato e ai suggerimenti di Berlusconi. Non voglio essere originale, ma nemmeno la brutta copia di un replicante. Quindi il compito non è continuare a ribadire la mia fedeltà al governo Meloni, ma trovare le tracce genetiche di Forza Italia all’interno di questo esecutivo”.

