Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta: “Controlli di routine”

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta il leader di Forza Italia? Secondo fonti del partito si tratta solo di un controllo di routine. Cosa sappiamo esattamente?

C’è preoccupazione tra gli elettori di Forza Italia per le ultime notizie su Silvio Berlusconi. L’ex premier e leader del partito è ricoverato dal 27 marzo all’Ospedale San Raffaele di Milano. Secondo il Corriere della Sera, il politico ha scelto di recarsi in ospedale dopo aver sentito alcuni dolori non meglio specificati. L’ex Presidente del Consiglio si sarebbe presentato in modo autonomo e, secondo fonti interne al partito, è stato semplicemente sottoposto ad alcuni controlli di routine. La sua permanenza in ospedale dovrebbe concludersi entro la mattinata del 29.

I ricoveri passati del leader di Forza Italia: l’ultimo risale al 2022

Non è la prima volta che Berlusconi, ormai 86enne, fa preoccupare il suo elettorato. Il suo ultimo ricovero risale a poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, quando rimase per ben otto giorni al San Raffaele a causa di un’infezione alle vie urinarie. Prima ancora, nel 2016, l’ex premier fu sottoposto ad un intervento a cuore aperto per risolvere quella che i medici definirono “insufficienza aortica di grado severo”. Berlusconi rimase in sala operatoria per oltre quattro ore. Nel 2019, infine, il leader di FI tornò sotto i ferri, per eliminare un’occlusione intestinale.