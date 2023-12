Ewa Ades, chi è l’agente di Federico Massaro: cosa sappiamo di lei?

Chi è Ewa Ades, agente del modello gieffino Federico Massaro. Direttrice e fondatrice della sua agenzia di talenti, è stata lei a scoprire e lanciare l’affascinante influencer milanese. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Ewa Ades, agente di Federico Massaro: cosa sappiamo di lei?

Ewa Ades è senz’altro un nome noto tra gli addetti ai lavori nel mondo della moda. I più la riconosceranno come l’agente che ha lanciato Federico Massaro, modello ed influencer milanese nella casa del Grande Fratello 2023 dal 4 dicembre. Dopo aver studiato architettura a Roma, Ewa si è trasferita a Milano per crearsi una carriera come modella. Dopo un breve periodo nel settore, tuttavia, trova la sua vera vocazione: la ricerca di talenti. Nel 2017 si dedica completamente allo scouting e alla gestione di modelli, attori ed artisti fondando la sua agenzia, la Ewa Talents Management.

L’incontro con il gieffino: “Non immaginavo che avrebbe funzionato”

In una recente intervista Federico Massaro ha parlato del suo primo incontro con Ewa Ades e del suo iniziale scetticismo verso una carriera nella moda. “Avevo in mente di cercare lavoro in un ristorante, perché per un attore alle prime armi non è facile vivere a Milano.” -ha spiegato il gieffino- ” Quando una ragazza, Ewa Ades, mi bloccò gridandomi “Hey tu! Lo vorresti un lavoro? Penso che spaccheresti…”. Io risposi che guarda caso quel pomeriggio ero uscito in cerca di un lavoro, ma quando mi disse che si trattava di moda io le risposi che non ero interessato. Da quel giorno ne parlammo innumerevoli volte, fino a quando dopo 3 mesi mi decisi a provare. Nessuno si poteva immaginare che questo lavoro funzionasse a tal punto, o meglio, forse Ewa, ma decisamente non io. Da allora Ewa è la mia agente”.