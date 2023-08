Allerta meteo gialla 7 agosto per temporali in Abruzzo e Molise: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata e prevista nella giornata di lunedì 7 agosto 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato le zone più a rischio maltempo in questo inizio di nuova settimana. Ecco dove si abbatteranno le precipitazioni.

Allerta meteo gialla 7 agosto per temporali in Abruzzo e Molise

Allerta gialla, lunedì 7 agosto, per rischio temporali in Abruzzo e Molise. Dunque, anche per questo nuovo inizio di settimana continua ad essere protagonista il maltempo, in questo caso al centro d’Italia. Continuano così le precipitazioni estive a preoccupare istituzioni e cittadini.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Avviso della Protezione Civile

Il dipartimento della Protezione Civile ha individuato le zone più a rischio maltempo nelle regioni che sono state attenzionate. Ecco quali sono i possibili fattori di rischio e le zone evidenziate nell’avviso:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea