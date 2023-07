Federica Pellegrini, svelato il sesso: è una bimba. Le prime parole del marito Giunta

Federica Pellegrini ha annunciato anche il sesso dopo aver svelato la gravidanza. Si tratta di una bambina che nei prossimi mesi entrerà ufficialmente nella famiglia Giunta-Pellegrini. Dunque, dopo le voci circolate, arrivano solo conferme.

Federica Pellegrini, svelato il sesso: è una bimba

Federica Pellegrini ha confermato la sua gravidanza ma non solo: ha anche rivelato il sesso. Sarà una bambina ed la Pellegrini è già al quarto mese in dolce attesa. Il lieto annuncio arriva lo stesso giorno in cui la Pellegrini ha visto spodestare il suo record del mondo nella sua gara del 200 stile libero per mano della australiana Mollie O’Callaghan, che ha centrato il grandissimo tempo di 1’52″85. Appena poche ore prima la stessa Pellegrini, sempre sui social, aveva bollato i rumors che iniziavano a circolare come“voci intollerabili e assurde”. Solo pretattica od ormai la verità non si poteva più nascondere?

Le prime parole dell’ex nuotatrice

Matteo Giunta ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui esprime la sua gioia e racconta la dolce attesa: “Era appena caduto il record sui 200 stile libero che Federica deteneva da 14 anni. Il suo è stato un modo diverso dal solito, simpatico e goliardico per dire a tutti: attenzione, qui sta arrivando una bambina che quel record lo riporterà a casa”. Mentre riguardo ad alcune accuse sul fisico della Pellegrini, ha risposto così Giunta: “In questi due anni, ad ogni vacanza, hanno fatto spesso riferimento al suo fisico solo perché stando seduta si poteva intravedere qualcosa… Si è sentita sotto osservazione costante. E questo non le è piaciuto”.