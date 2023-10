Spacehippiez, chi è il cantante di Amici 23: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Spacehippiez, cantante di Amici 23. Giovane artista milanese, arriva nella scuola di talenti di Maria De Filippi con già un EP alle spalle e un buon seguito sul web. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Spacehippiez di Amici 23, vita privata e carriera del cantante

Nato a Milano nel 2001, Spacehippiez, all’anagrafe Leonardo Rossi, ha 22 anni ed è uno dei cantanti in gara tra nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane artista si è presentato così ai professori e al pubblico del talent show: “Cerco di vivere al meglio che posso e tranquillamente. Piango perché lo fanno tutti, mi capita quando sento di non fare abbastanza. Ma sono anche allegro e leggero”. Spacehippiez arriva in tv con già un po’ di esperienza nell’industria musicale. Nonostante la sua carriera sia cominciata solo nel 2023, ha già pubblicato cinque canzoni ed un EP, Lovely Planet, uscito lo scorso giugno. La sua Solo Solo, presentata anche negli studi di Amici, gli è valsa la finale del MUVI Music Contest 2023 e ha già colpito la prof Lorella Cuccarini, che ha deciso di scommettere su di lui. Gli altri suoi brani, disponibili su Youtube e Spotify, sono Tra me e te, Più Happy, Questa festa è per te e Veloce veloce.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Spacehippiez sono ancora molto limitate. Il giovane artista ha un profilo Instagram che ha già oltre 7mila follower, dove tiene informati i suoi ammiratori sui suoi prossimi progetti. Il cantante sembra essersi già conquistato la simpatia del pubblico di Amici, che lo hanno riempito di complimenti sui social: “Ho già il mio preferito”.