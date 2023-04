Sparatoria nel Kentucky: uomo apre il fuoco in banca, poi viene ucciso

I casi di cronaca rimangono una costante – fissa – di ogni giorno. Se si parla di America, è facile parlare di eventi che riguardano le armi da fuoco. Nelle ultime ore si è registrata una sparatoria nel Kentucky, con un uomo che ha tentato di rapinare una banca uccidendo ben 4 persone.

Dopodiché è stato trovato morto.

Kentucky, sparatoria a Louisville

È accaduto nelle ultime ore nel Kentucky, esattamente a Louisville, luogo in cui un uomo ha fatto irruzione in una banca munito di un fucile. Non sono mancati i feriti, ben otto – di cui due agenti – con addirittura quattro morti. Un evento inaspettato che ha spaventato l’intero paese, sebbene non sia una novità quando si parla di Stati Uniti.

Sembrava essere un sempice Lunedì mattina quando, intorno alle ore 8:30, un uomo è entrato in una banca con in mano un fucile, pronto a sparare a chiunque. Molte persone sono riuscite a scappare lasciando l’edificio e lanciando l’allarme. Il rapinatore ha comunque colpito, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 8. Tra queste risultano esserci due agenti, uno dei due presenta gravi condizioni.

Dopo tre minuti dalla comunicazione, la polizia è intervenuta sul posto, chiudendo il traffico e circondando l’edificio, aprendo a sua volta il fuoco. L’aggressore ha dopodiché perso la vita, non è chiara la dinamica: se sia stato colpito da un proiettile o si sia tolto volontariamente la vita, suicidandosi.

Il colpevole è un ex impiegato di quella banca e, forse, voleva “vendicare” qualche trascorso, anche perché non sembrava esserci l’intenzione di rapinare effettivamente il luogo da lui scelto. Il sindaco della città ha poi espresso il proprio ringraziamento nei confronti degli agenti e si è stretto al dolore delle famiglie che hanno perso dei cari durante questo spiacevole episodio.

L’identità delle vittime deve, tra l’altro, ancora essere chiarita.

LEGGI ANCHE: Joe Biden e la battuta infelice dopo la sparatoria Nashville: ordinate le bandiere a mezz’asta per le vittime.