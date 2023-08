Federica Masolin lascia la F1? Tutta la verità

Federica Masolin lascia la F1 per condurre la Champions League su Sky? Ecco cosa è accaduto e come stanno davvero le cose.

Federica Masolin, volto femminile della F1, raddoppia il suo impegno e sarà impegnata con Sky anche nelle partite di Champions League. È da poco stata annunciata, infatti, come presentatrice della nuova stagione sportiva della Champions League per Sky Sport Italia, annuncio che era stato interpretato da alcuni come un addio al mondo dei motori. Masolin, in particolare, sostituirà Anna Billò nei programmi che interesseranno la massima competizione europea a livello di club calcistici.

Il nuovo impegno in Champions League

Masolin, quindi, aggiunge un nuovo impegno alla sua agenda sportiva, ma ciò non toglie che abbandonerà la f1 che l’ha portata in alto nel corso di questi anni. Anche nella massima categoria motoristica, Federica continuerà ad esserci assieme alle voci di Davide Valsecchi, Matteo Bobbi, Marc Genè, Roberto Chinchero, Mara Sangiorgio e Carlo Vanzini.

La rivolta Twitter

La possibilità che Masolin potesse lasciare la f1 ha comunque scatenato una vera e propria rivolta Twitter, dove i fan le chiedevano di rimanere a commentare i motori. Nelle ore successive, comunque, è arrivata la smentita: l’impegno calcistico di Masolin va infatti ad occupare solamente il martedì e il mercoledì, non intralciando in alcun modo il regolare svolgimento dei weekend di Formula 1 che partono il giovedì.