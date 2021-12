La pubblicità di IKEA dedicata alla fine del mandato di Angela Merkel

Mercoledì in Germania entrerà in carica il nuovo governo che manderà a casa, dopo 16 anni, la storica cancelliera tedesca. Per l’occasione IKEA lancia una pubblicità che appare come una sorta di saluto ad Angela Merkel.

IKEA e la pubblicità sulla fine del mandato di Angela Merkel

Il nuovo governo tedesco, che entrerà ufficialmente in carica mercoledì, sarà guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz. In questo modo, dopo 16 anni, la storica cancelliera Angela Merkel tornerà ad essere una privata cittadina.

Così, per l’occasione, il quotidiano Süddeutsche Zeitung ha pubblicato un’inserzione pubblicitaria di IKEA a tutta pagina, dedicata al cambio di mandato. Nell’immagine c’è una donna, fotografata di spalle, che somiglia molto ad Angela Merkel: stesso taglio di capelli, stesso abbigliamento, e perfino stessa posa delle mani. Lei sta comodamente seduta su una poltrona IKEA, nell’inserzione a un prezzo speciale. Il testo che accompagna la foto dice: “Finalmente a casa“. L’immagine, che sta circolando molto, è stata creata per IKEA dall’agenzia Thjnk.