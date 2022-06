Mediaset, palinsesti 2022/2023: i programmi che chiudono, le conferme e le novità

Mediaset, palinsesti 2022/2023: ecco quali sono le prime anticipazioni per la prossima stagione estiva, in attesa dell’ufficialità da parte dell’azienda di Cologno Monzese. Tante le conferme così come le novità.

Mediaset, palinsesti 2022/2023: i programmi che chiudono

Le prime anticipazioni forniscono indicazioni su alcuni programmi che dovrebbero chiudere. La soap Una vita dovrebbe essere chiusa definitivamente anche se peserà sul palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Le conferme e le novità

Per il prossimo anno televisivo, ci saranno delle novità così come delle conferme. Tornerà, dopo anni di assenza, anche La Talpa ma non dovrebbe essere Paola Perego la conduttrice. In più, dovrebbe essere confermata Anna Tatangelo con la seconda stagione di Scene da un Matrimonio, che tornerà di sabato lasciato la domenica ad Amici e Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Tra le certezze, ad esempio, c’è il ritorno di Barbara d’Urso a settembre con Pomeriggio 5. A ritornare in grande stile dovrebbe essere anche il Grande Fratello Vip 7, su sui si sta già lavorando al prossimo cast di concorrenti.

Smentita la voce che ci saranno “metà concorrenti famosi e metà concorrenti non famosi” si starebbe lavorando anche sugli opinionisti. Adriana Volpe pare non andare verso la riconferma, così come Sonia Bruganelli che ha preferito non ripetere l’esperienza di opinionista al Gf Vip. Confermata ancheL’Isola dei Famosi, che tornerà anche il prossimo anno.

Tra le novità previste per la stagione tv 2022/2023 spicca anche il debutto di Terra Amara, una nuova soap turca che dovrebbe debuttare dal prossimo 4 luglio nel daytime pomeridiano di Canale 5.

