Facebook e Instagram potrebbero chiudere in estate in Europa: cosa sta succedendo?

Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa nei prossimi mesi se non si dovesse trovare un accordo con gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati riguardo la privacy. La minaccia è reale e molto probabile.

Facebook e Instagram potrebbero chiudere in estate in Europa

La notizia che sta mettendo in allarme milioni di utenti in Europa è la possibile chiusura di Facebook ed Instagram nei mesi estivi. Al centro c’è una trattativa sui dati privacy tra l’Europa e gli Stati Uniti.

In questi mesi la negoziazione sta proseguendo. Tuttavia, secondo la testata web europea Politico, “è improbabile che si raggiunga un accordo definitivo prima della fine dell’anno”. Quindi, la minaccia di un possibile stop nei prossimi mesi in Europa è reale.

Cosa sta succedendo?

“Se non verrà adottato un nuovo quadro per il trasferimento transatlantico di dati e non saremo in grado di continuare a fare affidamento sulle clausole o su altri mezzi alternativi di trasferimento di dati dall’Europa agli Stati Uniti, probabilmente non saremo in grado di offrire in Europa alcuni dei nostri più significativi prodotti e servizi, inclusi Facebook e Instagram”, aveva avvertito la multinazionale dei social Meta nel marzo scorso.

L’Autorità irlandese per la privacy ha reso nota la sua decisione di impedire alla società proprietaria di Facebook e Instagram di trasferire i dati degli utenti europei negli Stati Uniti.

“Questa bozza di decisione, che è ora soggetta alla revisione da parte delle Autorità per la Protezione dei Dati europee, fa riferimento a un conflitto legislativo tra Unione Europea e USA che è in corso di risoluzione – ha affermato un portavoce di Meta –.

Noi siamo pronti a dare il benvenuto a un nuovo framework legale che possa consentire un trasferimento continuo di dati attraverso i confini, e ci aspettiamo che questo framework possa consentirci di mantenere famiglie, comunità ed economie connessi”.

