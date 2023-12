Lor3n, chi è l’artista molisano a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Lor3n, artista di Isernia tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Cantante emergente in attività dal 2019, sogna un posto al Teatro Ariston con il brano Fiore d’Inverno. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Lor3n di Sanremo Giovani 2023, vita privata e carriera

Nato ad Isernia nel 2001, Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, ha 22 anni ed è uno dei dodici finalisti di Sanremo Giovani 2023. Si appassiona alla musica in tenera età, quando comincia a suonare da autodidatta la vecchia chitarra di suo padre. Sostenuto dalla sua famiglia, inizia a prendere lezioni e in seguito comincia a scrivere i suoi primi brani durante la sua adolescenza. Nel 2019 Lor3n fa il suo esordio come artista con l’EP Devo Correre.

Qualche anno dopo, nel 2023, ottiene finalmente l’occasione che inseguiva da tempo. Viene scoperto dal produttore indipendente Mimmo Mignogna che lo porta nella sua etichetta Musica è per poi lanciarlo con il singolo Notte. Pochi mesi dopo, sempre con Mignogna, pubblica Come un film. Intervistato da Musica 361, il giovane artista descrive così il brano: “È uno sfogo verso un futuro incerto ma anche una dichiarazione d’amore in cui racconto di un desiderio forte dell’altra persona ma in un contesto che non può avverarsi perché non ricambiato“.

La finale di Sanremo Giovani 2023 con Fiore d’Inverno

Il 2023 di Lor3n continua a dimostrarsi pieno di soddisfazioni per l’artista. Il giovane cantante molisano ha ottenuto un posto tra i dodici finalisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, che si contendono la chance di partecipare al Festival di Sanremo 2024. Lor3n porta sul palco il suo nuovo pezzo, Fiore d’Inverno. “Parla di un amore.” -spiega alle telecamere di RaiPlay– “Il fiore del titolo sta a indicare questo aspetto positivo, però è un fiore cresciuto in un periodo sbagliato, in inverno”.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Lor3n, per il momento, sono quasi nulle. Non si hanno dettagli circa una sua possibile fidanzata. Il cantante ha una buona presenza sui social network, con un profilo Instagram seguito da oltre 4mila utenti e un account su TikTok ancora in crescita.