Facebook e Instagram a pagamento: ecco per quali funzioni ci sarà un costo

Facebook e Instagram saranno a pagamento per avere alcune funzioni particolari. L’annuncio del nuovo servizio per entrambi i social è arrivato direttamente da Mark Zuckerberg. Ecco di cosa si tratta e quanto costa.

Facebook e Instagram a pagamento

Facebook e Instagram saranno a pagamento ma solo per avere alcune particolari funzioni. La notizia è state resa ufficiale dall’a.d. di Meta Mark Zuckerberg che ha confermato alcuni voci degli ultimi giorni. Una vera e propria rivoluzione per i due social.

Ecco per quali funzioni ci sarà un costo

Su Facebook e Instagram, verà offerto un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter. Lo ha annunciato l’a.d. della società, Mark Zuckerberg. “A partire da questa settimana – ha scritto Zuckerberg sui propri canali social – verrà lanciato Meta Verified, un servizio a pagamento che consentirà di verificare il tuo account con una carta di identità ottenendo la spunta blu”. L’abbonamento costerà 11,99 dollari al mese da web o 14,99 da iOS, il sistema operativo di Apple per iPhone.

Inoltre, con il nuovo servizio su entrambi i social sarà garantita anche una “protezione ulteriore” contro il furto di identità sulle piattaforme e “un accesso diretto al servizio clienti”. Le nuove funzionalità, ha aggiunto, “consentiranno di migliorare l’autenticità e la sicurezza dei nostri processi”. Il nuovo servizio comincerà ad essere attivo in Australia e Nuova Zelanda, seguito poi da altri Paesi.

