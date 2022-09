Elodie su Iannone: “Persona che mi piace, ma….”

Dopo la fine della storia d’amore con Marracash e l’avvicinamento ad Andrea Iannone, Elodie parla del suo avvicinamento al motociclista che tanto ha fatto parlare le riviste di gossip questa estate. Ecco cosa ha detto.

È nata una nuova coppia?

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia? Quel che è certo è che i due hanno trascorso insieme alcuni giorni dell’estate e molti paparazzi che li hanno immortalati nelle ultime settimane hanno avuto questa sensazione.

Fotografati insieme prima in Puglia e poi in Sardegna, all’interno della stessa comitiva di amici, sono stati poi fotografati in coppia sia a Milano che a Lugano, città dove abita Iannone.

Elodie su Iannone: “Mi piace, ma…”

Riguardo ad Andrea Iannone, Elodie ha accettato di parlare di lui in una intervista che ha rilasciato a Vanity Fair. “Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra.

Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, ha dichiarato la cantante che per la prima volta ha rotto il silenzio su Iannone.

Lo sportivo è da qualche tempo al centro della scena mediatica: la scorsa edizione ha partecipato allo show “Ballando con le Stelle” ma ha avuto anche una relazione con la conduttrice Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis.