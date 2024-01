I Fantastici 5, serie tv con Raoul Bova: quante puntate sono e il cast

I Fantastici 5 è la nuova serie tv targata Mediaset con Raoul Bova nei panni del protagonista ma alla guida di un cast corale molto giovane. Ecco quante puntate sono e chi sono i giovani protagonisti,

I Fantastici 5, serie tv con Raoul Bova: quante puntate sono

I Fantastici 5 è la nuova serie tv che arriva in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 17 gennaio 2024. Raoul Bova veste i panni di Riccardo Bramati, che si rimette in gioco sul piano privato e professionale con due giovani figlie, orfane di madre, a cui badare e alcuni atleti paralimpici da allenare. Ecco la sinossi ufficiale: “Riccardo, ex allenatore olimpico, accetta la nuova sfida di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce quindi ad Ancona assieme alle figlie, con cui ha un rapporto conflittuale. Ma l’accoglienza degli atleti non è delle migliori: non sembrano proprio avere fiducia in lui. Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di rimettere assieme i cocci della sua famiglia?”.

Le puntate sono quattro, trasmesse nel corso di altrettante prime serate; e ogni puntata è composta da due episodi, di circa 50 minuti. La chiusura della stagione è prevista per il 7 febbraio. Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie è una coproduzione tra RTI e Lux Vide (società del gruppo Fremantle) ed è prodotta da Matilde e Luca Bernabei. Sarà possibile seguire le puntate anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il cast

A guidare il cast c’è sicuramente il navigato ed esperto Raoul Bova al quale si aggiungono: Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger, Rachele Luschi, Giulia Patrignani.

