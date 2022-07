Ilary Blasi e Silvia Toffanin faranno un nuovo programma insieme?

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono pronte per un nuovo programma insieme in prima serata?. L’indiscrezione arriva da NuovoTv che rivela quello che sembra un piano sempre più concreto all’interno di Mediaset.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, due mamme grandi amiche

Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono due grandi amiche che hanno iniziato la loro carriera al programma Passaparola di Canale 5. Le due non lavorano insieme da un po’ di anni, ma il successo che hanno portato con sè sta facendo cambiare i piani di Mediaset.

Le due mamme e amiche, infatti, potrebbero essere al timone di un nuovo programma su Canale 5 che potrebbe essere collocato anche in prima serata. Sarà davvero così o è soltanto una suggestiva indiscrezione?

Programma insieme in arrivo?

A dare la notizia di questo scoop per primo è stato il direttore di NuovoTv Riccardo Signoretti. “Hanno fatto molta strada, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Ventuno anni fa sgambettavano insieme come Letterine del quiz di Canale 5 Passaparola.

E oggi che sono due volti di punta di Mediaset potrebbero ritrovarsi presto nello stesso programma. Voci dal quartier generale del Biscione parlano infatti di un progetto clamoroso, che potrebbe coinvolgere le due ex vallette di Gerry Scotti, rimaste grandi amiche dopo quella prima esperienza televisiva insieme. Vi piacerebbe vederle al timone una trasmissione tutta per loro in prima serata? Eccole, su Nuovo Tv, già insieme in una ricostruzione grafica”