Fabio Concato ad Alghero: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe

Fabio Concato ad Alghero: l’artista continua il suo tour avviato nel 2022 con successo. Sono già state pubblicate le prossime date e tappe che porterà ancora il cantante in giro per l’Italia.

Fabio Concato ad Alghero: scaletta delle canzoni

Fabio Concato si esibisce in concerto ad Alghero al Teatro Civico nella serata di mercoledì 11 gennaio 2023. Ad accompagnare l’artista ci saranno Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

I concerti di Fabio Concato sono firmati Bayou Club Events. Ecco la scaletta dei brani che l’artista porterà sul palco:

O bella bionda

Ti ricordo ancora

Stazione Nord

Tienimi dentro te

Non mi scordare

Quanta nostalgia

Domenica bestiale

Un fiore una stella

Ballando con Chet Baker

Sexy tango

In coda

Fiore di maggio

E a quanti amori

Canto

Troppo vento

Guido piano

Gigi

Non smetto di aspettarti

Rosalina

I biglietti del concerto con prossime date e tappe

I biglietti del concerto di Alghero non sono più disponibili e non si possono più acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il giro per l’Italia dell’artista continua. I concerti si terranno solo in Italia. Le prossime esibizioni saranno a Milano, Verona, Torino, Roma, Legnano, Bologna, Pescara, Grosseto, Monza, Modena, Firenze, Taranto, Lecce, La Spezia, Ferrara e Ancona. Ecco l’elenco delle prossime date con i rispettivi prezzi dei biglietti.

25 febbraio MILANO Teatro Lirico Giorgio Gaber

9 marzo TORINO Teatro Colosseo

11 marzo ROMA Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

18 marzo LEGNANO Teatro Talisio Tirinnanzi

30 marzo BOLOGNA Teatro Duse

1 aprile PESCARA Teatro Massimo – Sala 1

14 aprile MONZA Teatro Villoresi

27 aprile MODENA Teatro Storchi

28 aprile FIRENZE TuscanyHall Teatro di Firenze

01 maggio ODERZO Teatro Cristallo feat Carovana Tabu

04 maggio TARANTO Teatro Orfeo

05 maggio LECCE Teatro Apollo