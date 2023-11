Morgan potrebbe tornare nel programma di X Factor. Dopo il clamoroso licenziamento e le polemiche a seguito, Fiorello ha lanciato l’incredibile indiscrezione.

Morgan torna a X Factor? La teoria di Fiorello

Fiorello ha lanciato una teoria su Morgan nella puntata mattutina del programma Viva Rai2. “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente…”.

Le nuove parole del giudice fatto fuori

Lo stesso Morgan è tornato sul suo licenziamento che considera ingiusto: “Non c’è una coscienza del professionismo, del lavoratore e dell’artigiano artista“, ha detto l’artista, aggiungendo: “lo dimostra il fatto che io sia stato rimosso da un incarico, che era un lavoro… Tutti dicono che sono un privilegiato, ma sono un lavoratore normale che è stato licenziato senza un motivo. Se fosse capitato a un metalmeccanico ci sarebbero le proteste di piazza. Se capita a me no“.

Infine, ha aggiunto: “è la mentalità che va un pò cambiata. c’è una mentalità involuta“, ed ancora: “poi uno può fare anche delle leggi ma finché la mentalità è questa e si pensa che il musicista debba suonare gratis perché è bello…“.