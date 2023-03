Italia-Inghilterra, le parole di Mancini: “Partiamo subito bene”

Le qualificazioni per gli Europei 2024 si fanno subito interessanti per gli azzurri, visto che la prima gara è quella tra Italia-Inghilterra, che lo stesso Mancini ha definito sfida di livello. Un confronto mai scontato, soprattutto se si pensa all’ultimo incontro.

Le due nazioni si ritrovano dopo l’ultimo Europeo.

Mancini su Italia-Inghilterra, gara da non sottovalutare

La pausa dai rispettivi club serve a diversi giocatori per centrare la qualificazione agli europei e dimostrare di potersi ritagliare uno spazio con la maglia della propria nazionale. In più la sfida d’apertura per la nazionale azzurra è contro quella degli inglesi, squadra che vorrà sicuramente vendicare la sconfitta in finale, in casa, agli Europei 2021.

A parlare di Italia-Inghilterra lo stesso tecnico Roberto Mancini:

“La sfida con l’Inghilterra è diventata un classico. Questo match lo giochiamo domani per la quarta volta in due anni contro una nazionale che è tra le migliori squadre al mondo. Gli inglesi in nazionale hanno giocatori straordinari, negli ultimi anni la squadra è stata anche sfortunata ma domani mi aspetto una partita difficile. Noi vogliamo vincere, non sarà facile ma vogliamo cominciare bene”.

Quattro partite in circa due anni, sempre molto combattute sul piano del gioco e dell’agonismo. Essendo la prima sfida d’apertura, nessuna delle due vorrà sfigurare. L’Italia dovrà però fare i conti con numerose assenze, alcune già certe e altre dell’ultimo momento. Tra gli indisponibili più recenti c’è Bonucci che si è trovato costretto a dare forfait. Potrebbe essere dato spazio a Mateo Retegui, mentre in difesa si potrebbe ipotizzare la coppia Toloi-Acerbi, mantenendo la difesa a 4 con le fasce coperte da Spinazzola e Di Lorenzo. Il centrocampo dovrebbe presentare pochi dubbi: Barella, Verratti e Jorginho. Valide alternative con Scamacca, Gnonto e Politano che potrebbero strappare una maglia da titolare.

Si scende in campo Giovedì 23 Marzo alle ore 20:45, terreno dell’incontro lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.