Ezio Greggio, la dedica alla compagna Romina di 30 anni

Ezio Greggio, storico volto di Striscia, torna a parlare della storica giovane compagna Romina di 30 anni. Ecco cosa ha detto Ezio Greggio con una dedica a Romina.

Ezio Greggio, alla compagna Romina, torna a fare una dedica speciale. A Tv Sorrisi e Canzoni il 68enne spiega il motivo per cui ha voluto dedicare alla compagna una dedica anche molto poetica.

Parlando con la rivista, Greggio ha rivelato che la sua compagna “è una persona straordinaria”, e pare aver trovato la felicità con la compagna con la quale sta da 4 anni.

Ezio Greggio, sempre parlando con Tv sorrisi e canzoni, ha approfondito quello che è il suo rapporto con Romina Pierdomenico con la quale da 4 anni convive a Monte Carlo, rivela: “La mia compagna è una persona straordinaria. Era naturale che, in una occasione importante, le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo”.

Nonostante la differenza d’età, infatti, i due sono molto uniti tanto che Greggio ha voluto manifestare il suo amore anche in un post sui social in occasione del suo compleanno. “Auguri amore mio! Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno…”. ha infatti scritto citando Sheakespeare.