Chi è Eva Cantarella, storica del mondo antico: carriera, studi, tv

Eva Cantarella è una storica, giurista, sociologa e accademica italiana, principalmente esperta della società antica. Negli ultimi anni, oltre che accademica, è diventata anche un volto televisivo

Chi è Eva Cantarella

Eva Cantarella, nata il 28 novembre 1936, è una storica romana esperta di civiltà antiche. Figlia del grecista e bizantinista Raffaele Cantarella, ha compiuto i suoi studi presso il liceo ginnasio Cesare Beccaria di Milano e la sua passione per la storia antica le è stata fin da piccola trasmessa dal padre.

Laureatasi nel 1960, completa la sua formazione anche presso le Università straniere, in particolare a Berkeley. Cantarella ha svolto un’attività accademica presso l’Università degli Studi di Camerino, per poi passare anche a Parma e Pavia.

In alcune occasioni, Eva Cantarella è stata chiamata come ospite e come volto televisivo anche nella trasmissione Piazzapulita di Corrado Formigli.

Pubblicazioni

La famosa storica ha pubblicato diversi saggi e pubblicazioni sul mondo greco e romano.

Dal 1990 al 2010 è stata professoressa ordinaria di istituzioni di Diritto Romano e di Diritto greco antico all’Università di Milano. Un suo contributo autobiografico è stato oggetto della trasmissione televisivaAllo specchio. L’Italia è un Paese fondato sulle nonne trasmessa su Rai Storia e Rai 3.