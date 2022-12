Luca Salatino lascia la casa del Grande Fratello Vip? Da quanto sembra, parrebbe di sì. Ecco il motivo.

Gf Vip, Luca Salatino lascia la casa?

Luca Salatino, uno dei concorrenti più amati della casa del Grande Fratello, ha deciso che uscirà presto dalla casa. I concorrenti, la prossima settimana, decideranno se accettare di rimanere in gioco fino ad aprile o uscire dalla porta rossa. La notizia è arrivata dopo che lo stesso Luca si è sfogato con Davide Donadei e Nikita Pelizon, confessando loro che a fine dicembre lascerà il GF Vip per ritornare anche dalla fidanzata Soraia. “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio – ha infatti detto – Mi peggioro l’immagine anche.

E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto”.

“Meglio mesi fatti bene…”

Sempre in merito al proseguo della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha poi precisato ulteriormente che “meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta.

Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte”.