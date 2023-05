Eurovision Song Contest 2023, la finale: scaletta dei cantanti, quando esce Mengoni, gli ospiti dell’ultima serata

Eurovision Song Contest 2023: la finale arriva in prima serata live da Liverpool mentre in tv e streaming sui canali Rai in Italia. La scaletta dei Paesi che si esibiranno con i propri artisti è stata annunciata. Ecco quando canta Marco Mengoni.

Eurovision Song Contest 2023, la finale

Sabato 13 maggio arriva con la finale l’Eurovision Song Contest in diretta da Liverpool. I conduttori dell’evento sul palco della Liverpool Arena sono Hannah Waddingham, volto di Ted Lasso, serie tv di Apple Tv+, Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina.

Eurovision Song Contest 2023, la finale: scaletta dei cantanti e quando esce Mengoni

Marco Mengoni sarà l’undicesimo cantante a esibirsi alla finale della 67° edizione della competizione della musica internazionale. Ecco la scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision Song Contest con i cantanti in ordine di uscita.

🇦🇹 Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? 🇵🇹 Portogallo: Mimicat – Ai Coração 🇨🇭 Svizzera: Remo Forrer – Watergun 🇵🇱 Polonia: Blanka – Solo 🇷🇸 Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava 🇫🇷 Francia: La Zarra – Évidemment 🇨🇾 Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart 🇪🇸 Spagna: Blanca Paloma – Eaea 🇸🇪 Svezia: Loreen – Tattoo 🇦🇱 Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje 🇮🇹 Italia: Marco Mengoni – Due Vite 🇪🇪 Estonia: Alika – Bridges 🇫🇮 Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha 🇨🇿 Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown 🇦🇺 Australia: Voyager – Promise 🇧🇪 Belgio: Gustaph – Because Of You 🇦🇲 Armenia: Brunette – Future Lover 🇲🇩 Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna 🇺🇦 Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel 🇳🇴 Norvegia: Alessandra – Queen of Kings 🇩🇪 Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter 🇱🇹 Lituania: Monika Linkytė – Stay 🇮🇱 Israele: Noa Kirel – Unicorn 🇸🇮 Slovenia: Joker Out – Carpe Diem 🇭🇷 Croazia: Let 3 – Mama ŠČ! 🇬🇧 Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

Gli ospiti dell’ultima serata: dove vedere in tv e streaming

Gli ospiti della finale sono Mahmood, l’israeliana Netta, l’islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l’olandese Duncan Laurence e la nativa di Liverpool Sonia. La finale della competizione musicale internazionale va in onda in Italia alle ore 21:00 su Rai 2, in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2. Il commento italiano dell’evento è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.