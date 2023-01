Tiziana Ferrario, chi è la giornalista ex Rai: vita privata, marito, figli

Chi è Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice televisiva ex volto dei TG Rai. Libera professionista dal 2018, ha firmato anche diversi saggi e romanzi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Tiziana Ferrario, vita privata e carriera dell’ex giornalista Rai

Nata a Milano il 3 settembre 1957, Tiziana Ferrario ha 65 anni ed è una giornalista molto nota al pubblico italiano grazie alla sua lunga carriera nella Rai.

Dopo un po’ di gavetta da giovanissima nell’emittente privata Telemilano, fa il suo approdo nella televisione nazionale nel 1979, prima come inviata radio e tv e poi come conduttrice dell’edizione regionale del TG3. Nel 1983 arriva al TG1, dove si afferma come uno dei volti principali del telegiornale. Conduce le edizioni più importanti del TG per molti anni, lavorando anche come inviata di politica estera e autrice di importanti programmi di informazione.

Nel 2010 la Ferrario finisce al centro di una bufera: viene rimossa dalla posizione di conduttrice del TG1 per essersi opposta alla linea editoriale del direttore Augusto Minzolini. Quest’ultimo, a detta della giornalista, era colpevole di indirizzare il telegiornale in una rotta fin troppo schierata a favore del Governo Berlusconi, ignorando e omettendo notizie sulle inchieste ai danni del premier. La rimozione della Ferrario generò un grande scandalo e portò ad un processo che si concluse con il reintegro della giornalista e ad una condanna a quattro mesi di reclusione per abuso d’ufficio per Minzolini, poi finita in prescrizione.

Cosa fa oggi: il ritiro dalla Rai e i libri

Nel 2018, dopo quasi 40 anni, la giornalista ha annunciato il suo addio alla Rai con un post su Facebook: ” Nessun rimpianto, nessuna nostalgia, l’orgoglio di avere cercato di testimoniare con rigore i fatti della Storia. È stata una grande e bella avventura, ma ci sono nuove sfide da raccogliere. Grazie!”. Oggi continua a lavorare nell’informazione come libera professionista, dedicandosi alla difesa dei diritti delle donne.

Nel corso della sua carriera ha scritto inoltre numerosi libri e saggi, tra cui Il vento di Kabul, Uomini, è ora di giocare senza falli!, La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli e La bambina di Odessa.

Vita privata: marito, figli

Tiziana Ferrario non è solita divulgare troppi dettagli circa la sua vita privata, per questo non sono molte le informazioni a nostra disposizione sui suoi familiari. La giornalista è sposata da molto tempo ed ha un figlio oggi 30enne.

Quest’ultimo ha una laurea in ingegneria ed è un grande appassionato di sport. Attualmente vive in Kenya insieme a suo padre.