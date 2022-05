Eurovision 2022, prima semifinale: chi sono i 10 finalisti?

Eurovision 2022 al via: chi sono i primi 10 finalisti? Ecco i risultati della prima semifinale del contest. Chi affronterà Mahmood e Blanco in finale?

Chi sono i nuovi finalisti dopo la prima semifinale dell’Eurovision 2022? Il festival canoro europeo ha avuto inizio il 10 maggio a Torino, e 10 delle 17 delegazioni partecipanti hanno guadagnato l’accesso alla finale di sabato prossimo. Come è andata? Chi ha raggiunto Mahmood e Blanco in finale?

Al via l’Eurovision 2022, i risultati della prima semifinale: chi sono i finalisti?

Pronti, via! Con la prima semifinale, si è alzato il sipario sulla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, la terza tenuta in Italia dopo i festival del 1965 e del 1991.

Come è andata? Dopo due ore intense cariche di musica, i conduttori Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno annunciato i risultati del televoto. Ecco quali sono le 10 delle 17 delegazioni in gara che hanno ottenuto l’accesso alla finalissima, in programma il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino:

Armenia – Rosa Linn con Snap

con Snap Grecia – Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together

con Die Together Islanda – Systur con Með hækkandi sól

con Lituania – Monika Liu con Sentimental

con Sentimental Moldavia – Zdob și Zdub & i Fratelli Advahov con Trenulețul

con Olanda – S10 con De Diepte

con De Diepte Norvegia – Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

con Give That Wolf A Banana Portogallo – MARO con Saudade, saudade

con Saudade, saudade Svizzera – Marius Bear con Boys Do Cry

con Boys Do Cry Ucraina – Kalush Orchestra con Stefania

Niente da fare per gli artisti rappresentanti di Bulgaria, Lettonia, Albania, Austria, Danimarca, Croazia e Slovenia che lasciano la competizione.

I nuovi dieci finalisti si uniscono ai cinque Big Five, la cinquina di musicisti già qualificati per la finale. Oltre a Mahmood e Blanco, rappresentanti italiani con Brividi, fanno parte di questo gruppo esclusivo anche il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Spagna.