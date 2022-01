Sciopero trasporti 14 gennaio 2022: in quali città

Sciopero trasporti 14 gennaio 2022: si fermani i mezzi locali e regionali in alcune città italiane. Disagi per alcune ore della giornata.

Sciopero trasporti 14 gennaio 2022: disagi nei trasporti regionali sulla maggior parte del Paese. I sindacati hanno annunciato proteste per una parte della giornata di venerdì.

Sciopero trasporti 14 gennaio 2022

“Confermato venerdì 14 gennaio lo sciopero nazionale di quattro ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, a quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori”. I sindacati hanno annunciato la protesta che interesserà bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie e alcuni treni regionali.

Lo sciopero è stato voluto insieme da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri “per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso. Rivendichiamo – spiegano i sindacati – il rinnovo del contratto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani”.

Sciopero trasporti, in quali città

In diverse città d’Italia hanno così annunciato lo sciopero dei mezzi regionale per le 4 ore indicate dai sindacati nella giornata di venerdì 14 gennaio 2022.